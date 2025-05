Casal envolvido em acidente causado por retorno irregular na BR-262 vinha de Minas Gerais

Um casal, ele de 32 e ela de 28 anos, de Minas Gerais ocupavam o carro envolvido na batida com uma carreta na tarde desta terça-feira (20), na BR-262, em Campo Grande. Os dois ficaram feridos.

O veículo em que estavam, um Volkswagen Voyage, foi atingido ao tentar um retorno em local proibido. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o casal seguia de Minas Gerais com destino a Corumbá para visitar familiares.

Eles haviam parado em um posto de combustíveis para almoçar e, ao tentar retornar para a rodovia, acabaram entrando na frente da carreta.

O motorista do caminhão, de 42 anos, relatou que não teve tempo de frear, pois o carro surgiu repentinamente em sua frente, sem sinalizar a conversão.

Com o impacto, o carro foi lançado para o canteiro central da rodovia. O casal ficou preso e precisou ser retirado das ferragens por equipes do Corpo de Bombeiros.

O tenente Dermival, médico da corporação, informou que o condutor teve dor intensa no lado esquerdo do tórax, ficou com dificuldade respiratória e foi encaminhado à Santa Casa.

A passageira também foi levada ao hospital com dores no tórax, mas sem maiores complicações clínicas.

“A gente percebe que o local não é apropriado para retorno, a sinalização está ali, mas como eles são de fora, provavelmente não se atentaram. Se o motorista tivesse andado mais um km, teria feito a conversão no local correto e o acidente poderia ter sido evitado”, ressaltou o tenente.

Ele também chamou atenção para o número crescente de acidentes na região. “Estamos vivendo um mês muito violento no trânsito. Tivemos um acidente grave hoje mais cedo no prolongamento do Anel Rodoviário e agora mais esse, de alta energia. Graças a Deus, sem vítimas fatais, mas é um alerta. Pedimos que a população tenha mais cuidado em seus deslocamentos”, completou.

