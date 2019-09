Cassems é apontada como uma das maiores empresas do centro-oeste

Saiba Mais Geral Cassems melhora serviço de otorrinolaringologia

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) é apontada, pelo terceiro ano consecutivo, como sendo uma das melhores empresas do Centro-Oeste. De acordo com a edição publicada no dia 31 de agosto da revista “Exame - Melhores e Maiores", a a Cassems ocupa a posição 851ª no ranking, evoluindo 71 posições em relação ao ano passado.

No Centro-Oeste, a empresa é a 55ª maior, crescendo seis posições em relação à edição anterior da pesquisa e, em Mato Grosso do Sul, possui a 7ª colocação. O ranking da revista Exame está na 46ª edição e lista as mil maiores e melhores empresas do Brasil.

Esta análise é feita por meio de demonstrações financeiras das entidades e outros quesitos como: lucro, patrimônio, rentabilidade, capital circulante, liquidez, endividamento e número de empregados.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o reconhecimento nacional é fruto do investimento em tecnologia, em pessoal e na humanização do atendimento. "Temos 10 hospitais, seis Centros de Diagnósticos, quatro Centros de Prevenção, um Centro Integrado de Atenção Psicossocial, 26 Centros Odontológicos e uma Clínica da Família. Neste mês, passamos a contar com o C-conecte, plataforma on-line de encaminhamento de guias médicas e exames, para que os beneficiários possam acompanhar as suas demandas de casa.

Ricardo finaliza salientando que a Cassems é pioneira em iniciativas para promover a transparência com os usuários. "Fomos o primeiro plano de saúde a ter um Portal da Transparência, em que prestamos contas para os nossos beneficiários sobre os nossos gastos e investimentos. Por isso e pela dedicação dos mais de 2 mil colaboradores em fazer da Cassems um plano cada vez maior e melhor que, mais uma vez, somos reconhecidos nacionalmente pela revista Exame".

Saiba Mais Geral Cassems melhora serviço de otorrinolaringologia

Deixe seu Comentário

Leia Também