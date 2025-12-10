Menu
Castramóvel levará atendimento gratuito para pets no Bosque dos Ipês neste sábado

Ação acontecerá das 14h às 17h, com serviços de prevenção, diagnóstico e orientação

10 dezembro 2025 - 15h27Taynara Menezes    atualizado em 10/12/2025 às 16h20
Técnicos do CCZ também estarão no localTécnicos do CCZ também estarão no local   (Foto: Divulgação)

Neste sábado (13) acontece mais uma edição do Castramóvel, das 14h às 17h, no Acesso A, do Shopping Bosque dos Ipês. A ação, realizada em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), disponibiliza serviços gratuitos de prevenção, diagnóstico e orientação para tutores de cães e gatos.

Entre os atendimentos oferecidos estão coleta de sangue para diagnóstico rápido de Leishmaniose Visceral Canina, vacinação antirrábica, cadastro para castração, que requer CadÚnico para cães, e orientações sobre animais peçonhentos.

Técnicos do CCZ estarão no local com demonstrações e orientações sobre prevenção e primeiros cuidados em casos de acidentes. 

O shopping está localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, bairro Novos Estados. Informações: (67) 3004-5555.

