Cidade

Cavalo é encontrado amarrado e ilhado em córrego de Nova Andradina

Ele estaria no local sem qualquer abrigo desde o último domingo, dia 16

18 novembro 2025 - 11h11Luiz Vinicius
Equino está em situação de vulnerabilidadeEquino está em situação de vulnerabilidade   (Jornal da Nova)

Cavalo foi encontrado amarrado e ilhado no Córrego do Baile, nas margens da BR-376, em Nova Andradina, na manhã desta terça-feira, dia 18.

O equino chamou atenção de moradores que passaram pela região e principalmente motoristas que trafegavam pela rodovia. A Polícia Militar Ambiental está ciente do caso e deve fazer o recolhimento do animal.

Ele estaria no local sem qualquer abrigo desde o último domingo, dia 16.

Segundo detalhes divulgados pelo portal Jornal da Nova, testemunhas não souberam informar quem seria o proprietário do cavalo, gerando preocupação em razão do abandono ou possível negligência.

Conforme o site local, o animal estava amarrado e permaneceu em meio às águas do córrego.

