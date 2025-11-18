Cavalo é encontrado amarrado e ilhado em córrego de Nova Andradina

Cavalo foi encontrado amarrado e ilhado no Córrego do Baile, nas margens da BR-376, em Nova Andradina, na manhã desta terça-feira, dia 18.
O equino chamou atenção de moradores que passaram pela região e principalmente motoristas que trafegavam pela rodovia. A Polícia Militar Ambiental está ciente do caso e deve fazer o recolhimento do animal.
Ele estaria no local sem qualquer abrigo desde o último domingo, dia 16.
Segundo detalhes divulgados pelo portal Jornal da Nova, testemunhas não souberam informar quem seria o proprietário do cavalo, gerando preocupação em razão do abandono ou possível negligência.
Conforme o site local, o animal estava amarrado e permaneceu em meio às águas do córrego.
