"CCZ nas ruas" chega ao Coophavilla II nesta sexta-feira

A ação “CCZ nas ruas”, que acontece nessa sexta-feira (25), na Associação de Moradores do bairro Coophavilla II, na Av. Marinha, 725, por iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Os moradores podem levar os pets, para serem atendidos das 8h às 11h30 para coletas de materiais para diagnóstico de Leishmaniose em cães, além da avaliação de suspeitas de lesões por esporotricose em felinos através do Serviço Móvel de Exames.

Para a população que desejar, também será aplicada a vacina de raiva em cães e gatos, sendo necessário apenas a apresentação de documentação pessoal do tutor do animal.

Durante a programação será feita a identificação de escorpiões e planejamento de ações de combate, caso observada a necessidade por parte da equipe do serviço.

