CCZ reforça combate a infestação de escorpiões na capital

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) reforçará a partir desta sexta-feira (24) as ações de prevenção e combate para reduzir a infestação de escorpiões em Campo Grande.

O trabalho se faz necessário, pois somente na primeira quinzena de janeiro, 19 incidentes foram registrados. Em 2019 foram registrados 742 acidentes escopriônicos.

Com o calor excessivo e chuvas constantes e aumento na oferta de alimento para esses animais, o risco nessa época do ano também tende a crescer. São nessas mesmas condições que os escorpiões se reproduzem, fazendo com que, além de serem mais visíveis por saírem de seus esconderijos, aumentam a população em toda a cidade. As recomendações para evitar acidentes com esses animais peçonhentos, não poderiam ser mais específicos, como a limpeza dos terrenos.

“Esses animais gostam de se esconder naqueles restos de tijolos deixados perto do muro no quintal, nos ralos que não estão sendo utilizados, no lixo acumulado, folhas de árvores amontoadas, porque é lá que está o alimento deles, e quando chove, eles são obrigados a saírem desses esconderijos, porque eles alagam”, explica a veterinária Juliana Resende, coordenadora do setor de controle de roedores, animais peçonhentos e sinantrópicos do CCZ.

Além da limpeza, também é uma recomendação constante a instalação de barreiras físicas para esses animais. Atitudes simples, como fechar o ralo da pia, ou o de chão após a limpeza, já são de grande serventia. Outra barreira que pode ser eficiente, é a colocação de telas nas grades de escoamento de água.

Se, mesmo tomando todos esses cuidados, o morador ainda encontrar algum desses animais em casa, é recomendado fazer o recolhimento dele, colocando-o em um recipiente fechado, mas evitando o contato, e levá-lo ao CCZ, onde será feita análise do espécime, principalmente em caso de acidente.

O proprietário do imóvel também pode solicitar uma inspeção na sua residência, seja no balcão da recepção do CCZ, ou via telefone, pelo 3313.5026 (horário comercial) ou no 3313.5000.

Se a pessoa for picada por um escorpião ou qualquer outro animal peçonhento ela deve procurar imediatamente uma unidade de saúde para receber o atendimento adequado.

