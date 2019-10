CDL CG alerta para possível golpe

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

Após conhecimento de tentativa de golpe, Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL CG) realiza um comunicado através da imprensa para orientar os cidadãos.

Conforme nota publicada e divulgada, "a CDL CG comunica que NÃO está realizando nenhum evento denominado 'Mérito Empresarial', suspeitando inclusive que se trata de uma tentativa de golpe, haja visto que em hipótese alguma encaminhou e-mails (premiohonra@uol.com.br), assinados como Thais Rossetto – diretora Mérito Empresarial".

O comunicado ressalta ainda que a CDL não contratou, nem designou a senhora supracitada para que a mesma fizesse qualquer tipo de contato com lojistas ou comerciantes de nossa capital, para tratar de um Prêmio Mérito Empresarial 2019, no qual, os supostos escolhidos devem pagar R$ 99, pelo suposto envio do certificado e selo de qualidade.

O órgão orienta que todas as pessoas contatadas pela senhora Thais Rossetto, utilizando o nome da entidade, comuniquem imediatamente, de forma que todas as providências possam ser tomadas. "A CDL se coloca a disposição para sanar eventuais dúvidas e informa que todas as medidas cabíveis serão tomadas pela entidade, incluindo junto à nossa valorosa polícia, para inibir qualquer tentativa de golpe", finaliza a publicação.

