CDL homenageará 40 empresas e autoridades de destaque na economia da Capital

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

Como maneira de dr reconhecimento aqueles que fazem a roda da economia girar e geram empregos a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL) vai promover na próxima terça-feira (7), a primeira edição do "Destaque do Varejo 2023”. O evento será realizado na Câmara Municipal de Campo Grande, às 18h30.



Foram escolhidos 40 homenageados, dentre autoridades e empresas de diversos segmentos espalhadas pela Capital. São estabelecimentos e entidades que se destacam e se diferenciam em vários aspectos.

Alguns dos escolhidos são: Beco Acessórios, Mix Cosméticos, Mercadão Municipal, Manura Churrascaria e Cozinha Árabe, a recém inaugurada Fazenda Churrascada, entre outros. Eles irão receber um troféu como homenagem.



O presidente da CDL-CG, Adelaido Vila, destaca que o comércio é o ponto de partida para o desenvolvimento. “O varejo de Campo Grande sempre abriu as portas para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. É ele quem fecha o ciclo de toda a produção da economia e gera o maior número de empregos na nossa cidade. São mais de 300 mil empregos diretos e indiretos. Este é um momento de homenagear estes homens e mulheres. Verdadeiros heróis anônimos que fazem a roda da economia girar”, destacou.

Na ocasião, também será lançada a volta do “Mérito Lojista” em parceria com a Fecomércio, que consiste em homenagear as melhores empresas escolhidas pelo povo. O projeto esteve parado por pelo menos 7 anos e retorna em 2024.

Ocasião também deve homenagear a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes; o governador Eduardo Riedel e do presidente da Câmara Municipal, Carlão Borges.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também