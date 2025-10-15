Menu
Ceasa e FAC se unem para combater a fome e promover a sustentabilidade na Capital

Os produtos não comercializados são transformados em kits de alimentos e também em adubo orgânico

15 outubro 2025 - 16h52Taynara Menezes
Desde 2022, o FAC já distribuiu 73.116 kits de alimentosDesde 2022, o FAC já distribuiu 73.116 kits de alimentos   (Foto: Ceasa/MS)

A Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa-MS) tem sido um pilar essencial na luta contra a fome e na promoção da sustentabilidade em Campo Grande. Por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), centenas de famílias carentes recebem alimentos doados pelos permissionários da Ceasa-MS. Os produtos não comercializados são transformados em kits de alimentos e também em adubo orgânico, que abastece as hortas urbanas da cidade.

Desde 2022, o FAC já distribuiu 73.116 kits de alimentos, beneficiando cerca de 45 mil famílias. Os kits contêm frutas, legumes e verduras, incluindo itens cultivados nas hortas urbanas do FAC, localizadas no Jardim TV Morena. Além disso, alimentos não convencionais, como cascas de frutas, são reaproveitados em receitas criativas, como brigadeiro de casca de banana, ensinadas em oficinas e dias de campo promovidos pelo FAC.

Outra importante ação é a compostagem dos resíduos alimentares. Os alimentos não reaproveitáveis são transformados em adubo orgânico nas instalações da Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA). O processo envolve a ação de microrganismos que convertem os resíduos em um composto rico em nutrientes, utilizado nas hortas da UTA e distribuído a famílias carentes e hortas urbanas. Nos últimos três anos, foram produzidas aproximadamente 365 toneladas de adubo a partir dos resíduos da Ceasa-MS.

Para fortalecer ainda mais essa rede solidária, o analista administrativo da Ceasa-MS, Rodrigo de Oliveira Xavier, e a coordenadora do FAC, Adir Diniz, se reuniram para discutir formas de aumentar a colaboração entre as duas instituições.

“Parcerias como esta com o FAC trazem benefícios para centenas de famílias em situação de vulnerabilidade. Portanto, nada melhor do que buscar aprimorar esse trabalho. A Ceasa-MS é mais do que um centro de comercialização, queremos que ela se torne cada vez mais uma referência em sustentabilidade e segurança alimentar para toda a população, inclusive, para aquela que não tem condições de pagar”, comenta Xavier.

A proposta é ampliar o volume de resíduos destinados à compostagem, permitindo ao FAC expandir a produção das hortas e o alcance das doações.

Xavier destacou que, além de ser um centro de comercialização, a Ceasa-MS se empenha em se tornar um modelo de sustentabilidade e segurança alimentar para toda a população, especialmente as famílias em situação de vulnerabilidade.

