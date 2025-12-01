Menu
Ceasa-MS adere ao 'Desperdício Zero' e tenta recuperar 53 mil toneladas de alimento

Ao todo, 15 centrais do país também assinaram o termo com o mesmo objetivo

01 dezembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Assinatura do termo sobre a campanhaAssinatura do termo sobre a campanha   (Divulgação/Ceasa-MS)

A Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) aderiu a iniciativa do 'Desperdício Zero', uma campanha nacional que busca recuperar toneladas de alimentos por ano. Ao todo, 15 centrais do país também assinaram o termo com o mesmo objetivo.

O projeto tem potencial de recuperar 53 mil toneladas por ano, gerar R$ 233 milhões em valor econômico e beneficiar 122 mil pessoas por dia com alimentos de qualidade que seriam descartados.

O Ceasa-MS já se encontra com objetivos semelhantes, pois, atualmente, pelo menos 40 instituições de caridade coletam diariamente hortifrutis que perderam valor de comercialização, mesmo estando próprios para consumo.

Segundo a central de abastecimento, para dar mais eficiência ao processo de doações e reduzir o volume de resíduos orgânicos do entreposto, a instituição estuda a implementação do Projeto MS Nutri.

A ideia é construir, no complexo do entreposto, a sede do projeto, onde os alimentos não comercializados serão reaproveitados em quatro compostos alimentícios: hortaliças e frutas fracionadas e embaladas, sopa desidratada, polpas de frutas congeladas e barras de frutas enriquecidas com cereais.

