Cemitérios municipais esperam receber mais de 30 mil visitantes no Dia de Finados

Com o maior mutirão já realizado pela administração municipal nos cemitérios públicos da Capital - Santo Amaro, Santo Antonio e São Sebastião - as pessoas que forem visitar os túmulos dos familiares e amigos no feriado de Finados, em 2 de novembro, encontrarão um ambiente limpo e serão bem recebidos. Serão colocados banheiros químicos, e a administração, capela e vias de acesso público estãio passando por benfeitorias.

De acordo com o diretor dos Cemitérios Públicos, Marcelo Fonseca, é a primeira vez que todos os cemitérios recebem uma grande equipe para fazer desde a capina e limpeza, bem como manutenção da administração e capela. Além disso, todo o sistema elétrico está passando por manutenção, o que não ocorria há anos. “A avenida principal do Cemitério Santo Amaro, que estava sem iluminação há 2 anos, por causa do furto de fios, agora está toda iluminada”, afirmou.

Os visitantes também irão encontrar banheiros bem conservados. No entanto, como o número de pessoas que passarão pelos cemitérios será grande no Dia dos Finados, serão instalados banheiros químicos.

O diretor destacou que tudo está sendo feito seguindo a determinação da prefeita, Adriane Lopes, para a realização do trabalho com agilidade, qualidade e dedicação para deixar os locais nas melhores condições para a população.

Na última sexta-feira (20), a prefeita esteve no cemitério Santo Amaro acompanhando o mutirão. “Tivemos uma chuva forte em Campo Grande (no dia anterior), trouxe vários prejuízos para a cidade. Aqui no cemitério Santo Amaro, o muro caiu, mas nós estamos aqui avaliando para trazer uma resposta rápida”.

Durante o temporal de quinta-feira (19) a força do vento, que chegou a 75 km/h, derrubou o muro em nove pontos. Para não atrapalhar os serviços do mutirão, a administração municipal agiu com rapidez na tomada de decisão e já foram colocados tapumes que serão retirados à medida que os muros forem reconstruídos. “Muitas famílias virão até o cemitério e para visita-los a gente precisa estar com a casa organizada”, disse Adriane durante visita.

O mutirão concluiu os trabalhos no Santo Amaro, e hoje (26) passou a operar no cemitério Santo Antonio. No local, a capela vai passar por uma minirreforma. Em sequência, as equipes passarão pelo cemitério São Sebastião (também conhecido como cemitério do Cruzeiro).

Devido as altas temperaturas, a prefeitura antecipou a abertura dos cemitérios para às 6h no Dia dos Finados. O fechamento continua sendo às 17h. Quem quiser antecipar as visitas, o horário de funcionamento dos cemitérios municipais é das 7h às 17h.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também