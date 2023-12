Central de Atendimento ao Eleitor funciona em regime de plantão a partir desta quarta

O recesso forense da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul começa partir desta quarta-feira (20) e vai até o dia 6 de janeiro de 2024. Nesse período não haverá expediente regular na secretaria do tribunal e nas zonas eleitorais.

A Central de Atendimento ao Eleitor (CAE) de Campo Grande, localizada no Parque dos Poderes, funcionará em regime de plantão para atender possíveis demandas urgentes, nos dias 21, 26 e 28 de dezembro de 2023 e 2 e 4 de janeiro de 2024, das 12 às 17h. Nos cartórios eleitorais do interior do estado, o atendimento será realizado por meio do Título Net , disponível na página do TRE-MS, na internet.

Os prazos processuais, por sua vez, ficam suspensos durante o recesso forense, e não haverá realização de sessões de julgamento e audiências.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também