Centro Comunitário da Vila Fernanda recebe aulão de zumba nesta sexta

A Fundação Municipal de Esporte (Funesp), realiza nesta sexta-feira (2), no Centro Social Comunitário da Vila Fernanda, um aulão Especial de ritmos e zumba do Programa Movimenta Campo Grande às 18h,

O evento terá a duração de aproximadamente duas horas. Inicialmente, os professores farão um alongamento com os alunos e, na sequência, intercalarão períodos de aulas de Ritmos e Zumba. Haverá também sorteio de brindes para os participantes.

“O Movimenta Campo Grande está em todas as regiões da cidade, levando atividade física e saúde para a população. Além de todos os benefícios físicos, há também o aspecto social, aonde as pessoas, através da dança, conseguem trabalhar questões como a timidez, por exemplo, ponto importantíssimo para o desenvolvimento do indivíduo”, ressaltou Odair Serrano, diretor-presidente da Funesp.

“Sempre observamos os aulões tradicionais que atraem um grande número de participantes de diferentes pontos da cidade, a partir daí, pensamos em replicar isso de forma regionalizada, motivando e contemplando os moradores dos bairros mais distantes da região central da Capital”, explicou o coordenador do projeto, Adriano de Souza Lipoli.

As atividades oferecidas pela Fundação Municipal do Esporte estão na aba “Praças e Parques” neste link: https://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/ .

As inscrições podem ser feitas no local da atividade, direto com o professor que oferece a modalidade. Os horários e locais também estão disponíveis no Instagram da Funesp (@funespcg) na aba “Oficinas”.

