Centro Especializado de Atendimento à Mulher amplia horário funcionamento

A equipe técnica do CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência) Cuña M’baretê ampliou seu horário de atendimento de 6h para 8h diárias, retomando assim os atendimentos no período vespertino. A medida acontece em observância ao Decreto nº 15.192, de 18 de março de 2019. O órgão, mantido pelo Governo do Estado, terá atendimento ao público das 7h30 às 17h30, permanecendo aberto inclusive no horário de almoço.

Serão seis agendamentos diários de psicólogas e assistente social. Até junho, eram apenas quatro horários diários, de segunda à quinta-feira. O centro de atendimento passará a oferecer atendimento também às sextas-feiras pela manhã, período anteriormente destinado a estudos de casos, passando de 16 para 27 horários semanais de atendimento com a equipe psicossocial.

As mulheres que precisam levar crianças contarão com a presença de pedagogas no período vespertino, que permanecem com os filhos enquanto as mães estão em consulta, oferecendo mais conforto e humanização no serviço. Uma vez que a mulher necessite de acompanhamento psicológico e não tenha condições de arcar com as despesas de deslocamento, o CEAM fornece vale-transporte para os dias de atendimento.

Para a secretária especial de Cidadania, Luciana Azambuja, “restabelecer a jornada de 8h diárias, nesse caso, beneficia as mulheres vítimas de violência, que terão maiores oportunidades de agendamento com serviço social e acompanhamento psicológico continuado, contribuindo para que retomem as rédeas das suas vidas, para que voltem a viver sem abusos, sem humilhações, sem medos. O trabalho da equipe técnica do CEAM é de grande importância para muitas mulheres”.

O CEAM está localizado na Rua Pedro Celestino, nº 437 – Centro – Campo Grande/MS. O telefone para informações e agendamentos é o 0800-67-1236

