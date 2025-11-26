Menu
Centro terá interdição noturna para serviços de revitalização viária nesta quarta-feira

Bloqueio no quadrilátero das avenidas Calógeras, Mato Grosso, Afonso Pena e Rua 13 de Maio vai das 21h às 5h

26 novembro 2025 - 17h39Taynara Menezes
O bloqueio começa às 21h e segue até 5h da manhã de quinta-feira (27).O bloqueio começa às 21h e segue até 5h da manhã de quinta-feira (27).   (Foto: Divulgação)

O quadrilátero formado pelas avenidas Calógeras, Mato Grosso, Afonso Pena e pela Rua 13 de Maio, na região central de Campo Grande, será totalmente interditado na noite desta quarta-feira (26) para a realização de serviços de manutenção e revitalização urbana. O bloqueio começa às 21h e segue até 5h da manhã de quinta-feira (27).

De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a intervenção busca aumentar a segurança de pedestres, motociclistas e motoristas durante a execução dos trabalhos, além de promover melhorias visuais e funcionais em uma das áreas de maior circulação da cidade. 

Durante o período de interdição, equipes de trânsito estarão distribuídas em dez pontos estratégicos orientando motoristas e monitorando o fluxo para evitar congestionamentos. A recomendação é que os condutores busquem rotas alternativas e trafeguem com atenção redobrada nas imediações.

A orientação das autoridades é para que a população colabore, respeitando as sinalizações temporárias e os desvios indicados, garantindo maior segurança e agilidade na conclusão dos serviços.

