Centro terá interdições neste domingo para Operação Limpa Fios

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) vai realizar neste domingo, 7 de dezembro, a Operação Limpa Fios, que vai exigir interdições temporárias em vias da região central a partir das 6h. O trabalho pretende retirar ligações irregulares, organizar a fiação aérea e aumentar a segurança de quem circula pela área.

Os bloqueios vão ocorrer nos seguintes locais:

Avenida Calógeras, entre as avenidas Marechal Rondon e Afonso Pena;

Rua Treze de Maio, entre a Rua Dom Aquino e a Avenida Afonso Pena;

Avenida Afonso Pena, entre a Avenida Calógeras e a Rua Treze de Maio.

Durante o período da operação, a Treze de Maio e a Calógeras permanecerão abertas apenas para o transporte coletivo, garantindo o funcionamento das linhas que atendem o Centro.

O tráfego será monitorado por agentes de trânsito posicionados em oito pontos estratégicos. A orientação da Agetran é para que motoristas atentem à sinalização e considerem rotas alternativas enquanto o serviço estiver em andamento.

