Cerca de 180 mil veículos devem passar por rodovias de MS no feriadão

O feriadão prolongado promete movimentar as rodovias de Mato Grosso do Sul. Desta quinta-feira (7), até domingo (9), cerca de 180 mil veículos devem passar pelas estradas do Estado, segundo estimativa da CCR-MS Via.

Ao longo dos quatro dias, as equipes do Sal (Serviço de Atendimento ao Usuário) serão reforçadas nos 845,4 quilômetros da BR-163/MS, com socorro médico e mecânico oferecidos 24h por dia.

Conforme levantamento divulgado pela CCR MSVia, nesta quinta-feira, o tráfego mais intenso deve se concentrar entre 15h e 17h, com mais de 4 mil veículos/hora. Já na sexta-feira, o fluxo deve ser mais tranquilo e o horário de pico deve ocorrer das 9h às 11h, com média 3,6 mil veículos por hora devem passar pela rodovia. Para o domingo, a previsão é de fluxo mais intenso entre 16h e 18h, com média de 4,5 veículos por hora.

Equipes de plantão – Mais de 80 viaturas estão à disposição dos usuários, entre elas, 17 ambulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de suporte avançado), 08 guinchos pesados, 17 guinchos leves, 19 inspeções de tráfego e 11 caminhões de serviço à disposição dos usuários da rodovia.

A operação conta, ainda, com uma estrutura com 477 câmeras em Circuito Fechado, para monitoramento do tráfego à distância, 24h por dia, a partir do CCO (Centro de Controle Operacional). Também serão empregados 18 Painéis Fixos de Mensagens Variáveis e 17 Painéis Móveis de Mensagens Variáveis, instalados em pontos estratégicos para permitir informar, em tempo real, eventuais interferências no tráfego.

Para falar com a CCR, concessionária responsável pelas vias, o usuário pode ligar no telefone 0800 6480163, 24 horas por dia. O site da empresa www.msvia.com.br também oferece informações das condições de tráfego.

