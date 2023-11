Cerca de 40 mil pessoas passaram pelos cemitérios da Capital, segundo a GCM

Conforme o balanço da GCM (Guarda Civil Metropolitana), cerca de 40 mil pessoas passaram pelos cemitérios de Campo Grande ao longo do Dia de Finados, na quinta-feira (2). O maior fluxo aconteceu na parte da manhã.

Sem ocorrências, o movimento do público foi fluído e tranquilo, sem necessidade de chamadas de atendimento médico. As equipes fizeram patrulhamento no entorno dos cemitérios, feito com viaturas, e o patrulhamento interno a pé. Além disso, tinha ainda a presença fixa de guardas nas entradas.

As equipes de trânsito da GCM, fizeram o controle de tráfego de veículos e pedestres, com o apoio da Agetran.

Cemitérios públicos – Segundo a prefeitura de Campo Grande, os espaços públicos receberam mais de 30 mil pessoas.

No Cemitério Santo Antônio estão 15.593 pessoas sepultadas. O Santo Amaro tem cerca de 47.606 jazigos e o Cruzeiro, conhecido como São Sebastião, tem aproximadamente 32.987 túmulos.

Para facilitar a passagem de pedestres e veículos, a Agetran interditou o entorno dos cemitérios e às 6h as equipes já estavam nos locais onde permaneceram até as 17h.

Os três cemitérios tiveram patrulhamento ostensivo das equipes da GCM.

