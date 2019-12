Chuva deixa 15 bairros sem energia durante temporal

Poucos minutos de chuva forte foram suficientes para prejudicar o fornecimento de energia em pelo menos 15 bairros de Campo Grande, segundo informações da Energisa.

As equipes estão em vários pontos da cidade no serviço de restabelecimento do serviço. De acordo com assessoria da Energisa, os principais bairros afetados são Parque Lageado, Vila Taquarussu, Parque Residencial União, Vila Bandeirantes, Jardim Parati, Vila Cruzeiro, Estrela Dalva, Chácara Cachoeira, Tiradentes, Parque Residencial Rita Vieira, Universitário, Alves Pereira, Pioneiros, Jardim Centro-Oeste e Jardim Los Angeles.

O temporal também provocou a queda de árvores que atingiram a fiação elétrica. Na Vila Carvalho, o Corpo de Bombeiros retirou os galhos que obstruíram rua Marco Polo e interditaram a via até que a Energisa fosse ao local para retirada dos fios.

Deixe seu Comentário

Leia Também