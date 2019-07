Chuva não altera cronograma de obras do parque, afirma Rudi Fiorese

A chuva que tomou conta de Campo Grande nesta quinta-feira (4) fez com que as obras de desassoreamento em atividade no lago maior, o principal do Parque das Nações Indígenas, fossem paralisadas. Segundo o secretário de obras da prefeitura, Rudi Fiorezi, os trabalhos devem ser retomados no começo da próxima semana. “Hoje nós não estamos trabalhando e amanhã provavelmente também não”, diz Fiorezi.

Segundo ele, é necessário que o lugar esteja seco, possibilitando o trabalho das máquinas. “Provavelmente só na segunda-feira vamos conseguir retornar”. Neste momento, as obras estão sendo realizadas no lago maior. “O menor a gente já concluiu. Agora estávamos fazendo a retirada de areia do outro lago”, explica o secretário de obras. Esta etapa da obra foi iniciada na segunda-feira (1º) e seguiu normalmente até ontem (3).

Quanto as expectativa para a conclusão das obras no Parque das Nações, Rudi Fiorezi diz que o prazo de 120 dias está mantido. “Já transcorreram uns 20 dias, então seriam mais uns três meses para concluirmos”.

Somente do lago menor, foram retirados 18 mil metros cúbicos de material (quatro mil metros acima do previsto inicialmente). Já do lago maior, que se espalha por cinco hectares, é estimada a remoção de 130 mil metros cúbicos. A operação mobiliza oito retroescavadeiras e 30 caminhões basculantes, exigindo aproximadamente 13 mil viagens até os locais de descarte.

