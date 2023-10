Ciclistas se multiplicam no Parque dos Poderes

O número de ciclistas que usam as vias do Parque dos Poderes para se exercitar vem crescendo a cada fim de semana. Alguns fatores ajudam a mobilização, são as ruas são fechadas para a prática de esportes, tornando o local em uma espécie de “praia” em Campo Grande, onde a segurança é praticamente total. Guardadas as devidas proporções, a capital de MS está ganhando uma “orla” verde pra chamar de sua.

O projeto surgiu com a aprovação da lei estadual nº 4682/2015 de autoria do então deputado estadual Beto Pereira. Sete anos depois, os Sul-matogrossenses já se acostumaram a ter as vias fechadas para praticar exercícioa ou passear com a família em segurança pelo Parque.

Recentemente, o governador Eduardo Riedel inaugurou o Centro de Multiplo Uso “Arquiteta Zuleide Simabuco Higa”. O espaço conta com sanitários masculino e feminino, banheiro especial, fraldário, multiestação de ginástica ao ar livre, um totem de vaporização de água, bebedouro, playground, calibrador de pneus, bebedouro para pet, kit coletor de fezes de animais e kit de ferramentas para bicicletas, além de uma lanchonete, sala de estar e um espaço que servirá de base operacional para os Agentes de Trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), que são os responsáveis pelo fechamento e segurança do local.

Amigos do Parque – Hoje o projeto funciona até às 19h. No local, as pistas são interditadas para as atividades de lazer e esporte.

tráfego no Parque dos Poderes fica interrompido para carros na Avenida dos Poetas, no trecho da rotatória da Avenida Afonso Pena até a rotatória da Agesul (Agência Estadual de Gestão em Empreendimentos), e na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, da rotatória da Agesul até a rotatória da Avenida Mato Grosso.

