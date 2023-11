Cicloturismo reuniu trezentos ciclistas no passeio por pontos turísticos da Capital

O "1º Cicloturismo: conhecendo Campo Grande sobre duas rodas" aconteceu neste domingo (16) e contou com a participação de aproximadamente 300 ciclistas, que realizaram um percurso que contemplou os principais atrativos turísticos do centro da Capital.

Veteranos do ciclismo que participam de diversos eventos do gênero elogiaram a organização. "Foi um evento muito bem organizado. Todos os ciclistas mantiveram a ordem e não houve nenhum acidente durante o percurso", afirmou Márcio Ferreira.

Ao longo do trajeto aconteceram três paradas em pontos estratégicos para explanação da história e importância de monumentos históricos para o município, sendo eles o monumento da Maria Fumaça, a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio e o Monumento dos Imigrantes (Carro de Boi).

Além destes, o passeio contemplou o Mercadão Municipal, a Praça Ary Coelho, o antigo Colégio Osvaldo Cruz, a Casa do Artesão, o Horto Florestal e rua 14 de Julho. Ao final do trajeto, foram sorteados diversos brindes e o encerramento contou com a participação da Banda da Guarda Civil Metropolitana.

A ação foi uma proposta do curso de Turismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em parceria com a Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

A organização contou com a segurança realizada pela Guarda Civil Metropolitana, pela Agetran e pelo Corpo de Bombeiros.

