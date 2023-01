Sem 'olho de gato', ciclovia pode ser perigosa para usuários na Via Park

Localizada em uma área de grande fluxo da Capital, a ciclovia na Rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira, mais conhecida como Via Park, no Vivenda do Bosque, tem gerado reclamações de pedestres e ciclistas que transitam na região, pela falta de manutenção e vistoria da sinalização horizontal da via pública.

No local, é possível perceber tachas refletivas - olho de gato - gastas e, em alguns pontos, não existem mais a sinalização, que com a ausência do objeto, os parafusos ficaram expostos deixando favorável para acidentes e quedas, segundo usuários da via.

Ainda de acordo com quem passa pelo local, o problema é antigo e, não bastando isso, agora a grade de proteção na esquina do Parque das Nações Indígenas que fechava a entrada para o córrego está aberto desde o acidente que ocorreu no inicio deste mês.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Campo Grande, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

