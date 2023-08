Nova ciclovia irá ligar Avenida Cafezais com a região das Moreninhas

Durante entrega das obras de revitalização da Avenida dos Cafezais nessa segunda-feira (21), a prefeita Adriane Lopes aproveitou para assinar a ordem de serviços para a construção da ciclovia que fará a ligação entre a Avenida e a região das Moreninhas.

Serão 1,2 km de ciclovia na Av. Gury Marques e 5,7 km na Av. Alto da Serra, desde o fim da Rua Buenópolis até o começo da Rua Salomão Abdala, com investimento de R$ 1.258.265,81 de recursos provenientes de emenda parlamentar federal.

De acordo com o secretário municipal da Sisep (Infraestrutura e Serviços Públicos), Domingos Sahib Neto, a obra é importante para as pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte. "Ou mesmo para a prática esportiva, que está num contexto maior, que é a interligação das ciclovias de toda a cidade e que vai se tornar mais uma possibilidade concreta de mobilidade para a população”, disse ele.

Celebrando as novas conquistas, a prefeita destacou as parcerias de todos os níveis da administração pública, seja municipal, estadual ou federal, que têm resultado em entregas significativas para a população.

“Agradeço à nossa bancada federal e ao Governo do Estado por mais essa parceria, não só na Avenida Cafezais, mas no acesso às Moreninhas, na Duque de Caxias e em diversos outras obras que estão transformando a vida do Campo-grandense. As parcerias constroem mais rápido o caminho da resolução dos problemas. E é com esse olhar do bairro para o centro que vamos continuar trabalhando", destacou Adriane.

