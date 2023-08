Cidade do Natal agora será "Vila Morena"

Espaço reinaugurado em dezembro de 2022, para retomar as celebrações de Natal em Campo Grande, passou por voto popular que escolheu seu novo nome, “Espaço Municipal de Cultura – Vila Morena” com 62,9% dos votos. As outras opções eram, “Espaço CG de Cultura” e “Espaço Municipal de Cultura – Afonso Pena”.

Nome foi revelado nesta terça-feira (1°), durante evento que deve lançar obras de reestruturação da Praça do Imigrantes, ação que já integra o calendário do aniversário de Campo Grande que se estende até dia 15 de setembro.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, o objetivo é ampliar o calendário de agendas no ambiente, tais como já ocorreram no Natal, Páscoa, Festival do Hambúrguer, entre outros, e serem incluídos nas programações anuais de Campo Grande.

