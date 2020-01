Cidade do Natal de 2019 recebeu 400 mil pessoas

A prefeitura de Campo Grande celebrou a superação do público médio esperado para a Cidade do Natal de 2019. Segundo a contagem, 400 mil pessoas compareceram aos 25 dias de festas dessa edição.

O número não surpreende, já que a Cidade se preocupou e trouxe atrativos para todos os públicos, principalmente para a família campo-grandense. As crianças puderam se divertir com diversas atrações, como o carrossel, kart, shows infantis e brinquedos infláveis.

Já para os pais ou jovens da cidade, tiveram atrações como a roda gigante, show musicais, paradas natalinas e cosplay de bonecos famosos.

Todos os 25 dias em que a Cidade abriu suas portas, contou com alguma atração diferente para o público como shows da 'Masha e o Urso Especial de Natal', 'A Árvore Mágica' e shows de grandes nomes nacionais de diversos ritmos musicais.

A prefeita em exercício e vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, disse que essa edição foi ainda mais especial para a Capital. "Acredito que a Cidade do Natal trouxe o espírito natalino para a cidade de Campo Grande, o valor da família, alegria para as crianças e muita diversão. Se fosse definir esta edição em uma expressão seria, com certeza, sucesso total", pontuou.

