Cidade do Natal recebe Marina Peralta nesta quinta

A programação da Cidade do Natal começa às 16h, nesta quinta-feira (26), com apresentações musicais que vão do sertanejo até o reggae acústico. As atividades serão encerradas às 22h.

Quem estreia o palco é o cantor Ariel Marco, com show previsto para começar às 18h, seguido pelo músico Eduardo Milan. A cantora Marina Peralta apresenta seu show acústico, voz e violão, pouco antes do Cosplay começar.

A praça de alimentação completa as opções de lazer, especialmente recheada com gastronomia regional e opções variadas que vão a comida árabe e japonesa, como yakissoba, até pratos de estrogonofe, espertinhos, hambúrgueres, pizzas e sobremesas, com preços que vão de R$ 3,00 a R$ 30,00.

O City Tour segue com três saídas, nos horários das 18h, 19h e 20h. Cada passeio tem duração de cerca de 40 minutos e todos serão orientados por guias de turismo. A família campo-grandense também pode se divertir visitando a casa do papai Noel, roda-gigante, pista de kart e carrossel.

