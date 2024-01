Cidade do Natal terá festa de Réveillon com show e queima de fogos silenciosa

Para quem não quiser passar a virada do ano em casa, a Cidade do Natal é um dos locais que terá atrações para diversão, shows e queima de fogos, de forma silenciosa, durante o fim de 2023 e o início de 2024.

A Prefeitura de Campo Grande divulgou que a queima de fogos terá duração de 4 minutos. Além disso, a 'Parada Natalina' começa às 21h e as apresentações musicais terão início às 22h.

Haverá muita animação com apresentação do DJ BWM às 22h e às 23h30 o Grupo Samba 10 prepara o palco para a virada do ano com show de samba e pagode.

À meia-noite, pausa na música para os espetáculos pirotécnicos e show de luzes. A programação segue até 1h30, mesmo horário em que fecha a praça de alimentação.

A programação do “Natal de CG é Tamanho Família” está repleta de atividades na Capital e segue até o dia 7 de janeiro de 2024, na Cidade do Natal. A abertura do local é às 17h30 e encerra as atividades às 22h.

