Cidade do Natal terá horário reduzido nesta terça-feira

Mauro Silva, com informações da assessoria

A Cidade do Natal fechará mais nesta terça-feira (24), a programação do local acabará às 20h. O City Tour terá suas três saídas antecipadas para as 16h, 17h e 18h30.

A programação começa com a Parada de Natal, momento em que personagens mágicos natalinos encantam o público presente, seguido pela apresentação dos músicos oficiais do evento.

Depois acontece apresentação musical da dj Andressa Santana e, durante todo o dia, os personagens Cosplay estarão a postos pela Cidade do Natal para fotos com as crianças.

Praça de Alimentação está especialmente recheada com gastronomia regional e opções variadas que vão de comida árabe a japonesa, como yakisoba, até pratos de estrogonofe, espetinhos, hambúrgueres, pizzas e sobremesas. Os valores das refeições e bebidas servidos pelos 14 restaurantes dispostos no espaço vão de R$ 3,00 a R$ 30,00.

Deixe seu Comentário

Leia Também