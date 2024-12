Cidade do Natal: Último dia será com samba e música eletrônica para a chegada de 2025

O último dia da Cidade do Natal será com show de samba em Campo Grande. O evento, marcado para começar as 19h30 do dia 31 de dezembro, terá a apresentação do músico Daran Junior. Para encerrar a noite, a prefeitura irá realizar ainda a queima de fogos silenciosos.

Às 21h, o público poderá assistir ao último desfile da Parada Natalina, com a participação especial da família Rena. A partir das 22h30, o DJ BWM assume o comando da pista, animando o público até a chegada de 2025.

As crianças têm diversão garantida na Área Kids, que oferece opções como: Escorregador e brinquedos infláveis; Piscina de bolinhas; Espaços para atividades artísticas, como desenho e pintura. O carrossel, uma parceria especial com O Boticário, é um dos destaques da programação deste ano.

Programação – 31 de dezembro (terça-feira):

Das 19h30 às 20h30 – Show de Daran Junior;

Das 21h00 às 22h – Desfile da Parada Natalina;

Das 22h30 às 00h– DJ BWM com a festa de Réveillon.

