Cinco mil indenizações DPVAT foram pagas por invalidez permanente em MS

O mais recente relatório do Seguro DPVAT, produzido pela Seguradora Líder, destaca que Mato Grosso do Sul está em 14° lugar no ranking de indenizações pagas devido a acidente de trânsito em todo o Brasil e Campo Grande ocupa o 3° lugar entre as capitais.

Conforme a publicação, somente em 2018 foram mais de 320 mil indenizações, que cobriram morte, invalidez permanente e reembolso de despesas com assistências médicas e suplementares, em todo o país.

No estado que possui uma frota de 1.518.327 de veículos, foram pagas no ano passado 7.389 indenizações devido a diversos sinistros. Já em Campo Grande com 571.886 veículos, foram pagos 3.811 indenizações.

Do total de indenizações pagas no ano passado, a seguradora destaca que cerca de 70% se destinaram para acidentes de trânsito com vítimas que adquiriram algum tipo de invalidez permanente, chegando a registros 5.823 ocorrências.

As motocicletas são as campeãs de acidentes e pedidos indenizatórios com 5.654, seguidos de carros com 1.315, caminhões e pick-up com 319, ônibus e vans com 60 e ciclomotores com 41 pedidos.

A cobertura por morte atendeu a 601 pessoas em MS, sendo que um total de 3.998 eram pedestres, 2.841 motoristas e 550 passageiros.

O mapa das indenizações ainda mostra que 69% dos acidentes são com homens e 31% com mulheres, a faixa etária maior é de 25 a 34 anos, e com maior incidência no período do anoitecer, entre 17h e 19:59h (24,2% das indenizações), seguido pela tarde (21%).



No relatório expedido consta também sobre as tentativas de fraudes em pedidos de indenização. Em MS foram registrados em 2018 um total de 37 casos, o estado é um dos últimos no ranking.

Veja detalhes da pesquisa clicando aqui .

