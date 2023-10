Cine itinerante gratuito com sucessos das telonas estará no Nova Campo Grande

Com programação livre para a família toda poder acompanhar, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal traz o Cine Kepler Weber para a Capital, com ingressos gratuitos do dia 25 a 28 de outubro.

O cine é montado em um caminhão que vai até o público com pouco acesso à equipamentos culturais. Ao chegar no local de destino, as laterais do caminhão se expandem, transformando-o em uma verdadeira sala de cinema, com telão, climatização, poltronas para acomodar até 91 pessoas por sessão, além de pipoqueira, dispenser para refrigerante e banheiros.

Apesar da entrada ser gratuita, as vagas são limitadas, por isso o público deve chegar com antecedência para retirar os ingressos.

O caminhão do Cine está em frente à Escola Municipal Prof. Fauze Scaff Gattas Filho, localizada na Avenida 2, n°21, bairro Nova Campo Grande.

Estrutura exibirá filmes de grande sucesso como Jurassic World, Sonic 2, Free Guy e muito mais. Confira:



Dia 25/10

18h30 – Jurassic World – Domínio

Dia 26/10

18h30 – Dora, a cidade perdida



Dia 27/10

18h30 – Free Guy, Assumindo o Controle



Dia 28/10

10h30 – Superpets

13h30 – Abominável

15h – Sonic 2

17h – Minions 2

18h – Dora, a cidade perdida

