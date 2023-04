Nesta terça, cinema terá sessão especial para mães e bebês na Capital

Nesta terça-feira (11), mamães da Capital poderão curtir a sessão especial do CineMaterna, no shopping Campo Grande, às 14h20. As 10 primeiras que forem com os bebês, de até 18 meses, receberão cortesia do Cinemark.

Com estacionamento para os carrinhos de bebê, a sala tem ar-condicionado ameno para o bebê não sentir frio, luz levemente acesa para as mães poderem circular na sala durante a sessão com segurança.

As sessões CineMaterna são equipadas com trocadores dentro da sala de cinema para as mães não precisarem sair durante o filme para trocar o bebê. Conta com uma área com tapete EVA para aqueles que já engatinham ou caminham.

As sessões da Cinemark contam com uma equipe de voluntárias, todas mães, estarão presentes para auxiliar e acolher o público. Os filmes são escolhidos pelas mães por votação em enquete no cinematerna.org.br, sempre uma semana antes de cada exibição.

Sobre o filme

Em adaptação do jogo homônimo, Mario é um encanador qualquer no bairro de Brooklyn junto com seu irmão Luigi. Um dia, Mario e Luigi vão para no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach, mas ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser, que vai fazer de tudo para conseguir reinar todos os lugares. É então quando Luigi é raptado por Bowser e o usa para procurar Mario, o único capaz de deter o Koopa e restabelecer a paz. Mario terá que aprender como viver nesse novo reino perigoso, passando por vários biomas, aprender a dirigir carros, utilizar itens que o fazem soltar bolas de fogo das mãos, virar um animal e andar em plataformas nada confiáveis. Também estará acompanhados de amigos, como Toad e Donkey Kong.

