Circuito Movimenta CG estará no Jardim Noroeste na quinta-feira (15)

A nova edição do Circuito Movimenta CG, promovido pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), estará no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, na próxima quinta-feira (15). O evento acontecerá a partir das 18h, na Praça Dr. Luiz Carlos Saldanha Rodrigues, localizada na Rua Indianápolis, s/n, no Jardim Noroeste.

A festa contará com aulões de ritbox e ritmos, além do sorteio de brindes para os participantes. Totalmente gratuito e aberto ao público, o aulão é voltado para toda a população, com o objetivo de promover a saúde, do bem-estar e do lazer.

Ao longo do ano, o Circuito Movimenta CG passará pelas sete regiões da Capital, levando atividades físicas, integração comunitária e incentivo a hábitos saudáveis. O circuito integra o calendário esportivo da Funesp e tem como objetivo ampliar o acesso ao esporte e ao lazer, estimular um estilo de vida ativo e valorizar a cultura local.

Confira a programação completa do Circuito Movimenta CG:

29 de maio Parque Sóter

26 de junho Centro Olímpico Vila Nasser

10 de julho Praça Estrela do Sul

21 de agosto Aulão Belmar Fidalgo (Aniversário de Campo Grande)

Agosto UFMS (data a definir)

25 de setembro Parque Jacques da Luz

30 de outubro Parque Ayrton Senna

27 de novembro Parque Tarsila do Amaral

04 de dezembro Aulão Belmar Fidalgo (encerramento do ano)

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também