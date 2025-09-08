Clima ameno favorece produção e derruba preços de hortaliças na CEASA/MS

Com o clima mais ameno, a produção de hortaliças em diversas regiões do país ganhou novo fôlego, trazendo queda dos preços em diversos produtos da Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (CEASA/MS). Um dos destaques da semana foi a alface crespa, vinda de estados como Bahia, Goiás e Minas Gerais, a caixa da hortaliça de 7 kg passou de R$ 40,00 para R$ 35,00, refletindo em uma redução de 12,5%.

As informações fazem parte do boletim semanal da Divisão de Mercado de Abastecimento (Dimer), referente ao período de 8 a 13 de setembro. Outra verdura que apresentou queda foi o quiabo, produto de forte presença no mercado sul-mato-grossense. A caixa de 15 kg recuou de R$ 200,00 para R$ 180,00, queda de 10%. O aumento da produção interna foi o principal fator para a redução, segundo

Ainda na lista de queda de preços, aparecem a batata inglesa (de R$ 120,00 para R$ 110,00 o saco de 50 kg), o mamão formosa (de R$ 70,00 para R$ 65,00 a caixa de 18/20 kg) e o pimentão verde (de R$ 65,00 para R$ 60,00 a caixa de 12 kg). Em comum, todos foram influenciados pela boa oferta e normalização da produção nas regiões de origem.

Por outro lado, alguns itens apresentaram alta nos preços. O maracujá azedo, por exemplo, subiu 12,5%, passando de R$ 95,00 para R$ 107,00 a caixa de 10/11 kg. O período de entressafra contribuiu para a queda na oferta e consequente valorização do produto.

O melão espanhol também teve reajuste, passando de R$ 70,00 para R$ 75,00. A manga Tommy e o abacate também apresentaram aumentos, influenciados pela redução na disponibilidade nas regiões produtoras e alta na demanda.

