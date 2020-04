Clínica veterinária clandestina é autuada na capital

Em fiscalização realizada nesta terça-feira (14), o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) constatou uma clínica pet atuava clandestinamente, na região do Lagoa, em Campo Grande. Segundo o órgão, o estabelecimento funcionava por pelo menos 10 meses.

De acordo com o gerente de fiscalização, Nilson Araújo de Bulhões, o CRMV chegou até o local após uma denúncia, que no local eram realizadas cirurgias em animais em conjunto de um consultório veterinário, o que é proibido de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) nº 1275/2019.

“Sendo a atividade apenas um consultório, junto com pet de banho e tosa, não seria permitida a realização dos procedimentos. Porém, não encontramos qualquer indício deste tipo de atividade”, constatou.

Além da falta de ambos os registros, tanto para o consultório como para Pet com banho e tosa, junto ao órgão, a fiscalização encontrou medicamentos vencidos e inutilizáveis no estabelecimento. Sendo chamado o Procon para tomar as medidas cabíveis em situação que coloque o consumidor em risco.

Segundo o presidente do CRMV-MS, Rodrigo Piva esse estabelecimento será autuado e deverá responder junto à instituição. “Sempre alertamos as pessoas que antes de levar seu animal de estimação em algum estabelecimento, procura (procure) antes se certificar que este local está apto para prestar o atendimento”, enfatizou.

Para saber se o estabelecimento e/ou o profissional está habilitado para prestar atendimento veterinário, basta acessar este link. Ou em caso de suspeita, o contato pode ser feito por este outro link.

