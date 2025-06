Clubes de Desbravadores integram ações no combate à dengue na Capital

O projeto “Juntos contra o mosquito: Cuidando da Nossa Comunidade”, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), em parceria com os Clubes de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia completou sua primeira fase neste domingo (15).

Para a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiental, Veruska Lahdo, o envolvimento direto das crianças nessa campanha fortalece a estratégia de educação em saúde. “Elas se tornam disseminadoras de informações dentro de suas casas e comunidades, o que potencializa o impacto das ações”.



Na primeira fase do projeto, 28 clubes participaram com atividades realizadas dentro de suas comunidades, promovendo o chamado “Dia D” de combate ao mosquito com orientações educativas, distribuição de materiais informativos e visitas em feiras, mercados, residências e pontos estratégicos das regiões atendidas pelos clubes.

Neste domingo foi a vez do Clube Sentinelas do Portal, no bairro Portal da Lagoa, que encerrou a fase inicial da campanha.



O objetivo da iniciativa é envolver crianças e adolescentes em práticas de conscientização e prevenção, inclui também a valorização de princípios como responsabilidade social e cuidado com o próximo, de acordo com os valores cristãos que norteiam o trabalho dos clubes.



A ação teve início com reuniões de planejamento nos dias 17 de abril e 15 de maio, envolvendo a equipe técnica da CCEV e a direção-regional dos Desbravadores, representada pelo pastor Rodrigo Assi. Cada clube foi orientado a realizar ações específicas em suas comunidades, com apoio técnico da Sesau, por meio de materiais educativos e treinamentos.



A expectativa da equipe é expandir o projeto para alcançar todos os clubes de Desbravadores em Campo Grande, o que pode envolver mais de 6 mil crianças e adolescentes em ações de prevenção e promoção da saúde.



Interessados em agendar ações futuras podem entrar em contato com o assessor técnico Francisco Renan Dias pelo telefone (67) 99321-4487 ou e-mail: [email protected].



