Com 200 vagas, segundo plantão de castração acontece nesta quarta na Capital

O segundo plantão de castração para cães e gatos, da a Subsecretaria do Bem-Estar Animal, acontece nesta quarta-feira (24) com 200 vagas gratuitas para pets de todos os munícipes de Campo Grande, sem a necessidade do NIS.

Conforme a Secretaria, os tutores de cães e gatos com no mínimo cinco meses e no máximo 15kg interessados, para ser atendido, o tutor deve apresentar documento com foto e comprovante de residência. O órgão ainda recomenda que chegue cedo, o atendimento está previsto para às 7h30.

Durante a ação, os pets passam por avaliação para serem encaminhados para as clínicas conveniadas com a Prefeitura e ainda são vermifugados, vacinado contra a raiva e microchipado.

A Unidade disponibiliza mensalmente 600 vagas de castração para a população que possui o número de inscrição social (NIS), sendo 30 vagas diárias, com 15 oportunidades por turno. Os interessados devem comparecer ao local com comprovante de residência, documento com foto e o Número de Identificação.

Serviço

Endereço: Rua Rui Barbosa, 3538 – Centro.

Atendimentos clínicos: 7h30 (Importante chegar cedo)

Informações: 67 2020-1397

