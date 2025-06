Com 37% de obra concluída, contenção no Anhanduí está em nova fase de interdições

Os serviços de contenção de erosão no córrego Anhanduí na região da Avenida Ernesto Geisel se concentram no sentido Avenida Manoel da Costa Lima/Centro, entre as ruas Bonsucesso e Ceres, com interdição temporária da pista para execução dos trabalhos para garantir a segurança de pedestres, motoristas e trabalhadores

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) reforça que é um passo essencial para a realização de uma intervenção que trará benefícios para a região, como a contenção da erosão, prevenção de alagamentos e valorização urbana.

A empresa responsável pela obra e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito estão sinalizando a via, indicando a interdição e a rota alternativa recomendada para quem segue em direção ao Centro, que deve ser feita pela Rua dos Pirineus. Agentes da Agetran estarão presentes nos horários de pico para orientar os motoristas.

As obras começaram em setembro do ano passado e têm conclusão prevista para o final de fevereiro de 2026. Com investimentos superiores a R$ 20,9 milhões, aproximadamente 37% do cronograma já foi executado. O trecho atualmente em obras vai da Rua da Abolição até a Rua Bonsucesso, correspondendo à segunda etapa do projeto. A primeira fase foi realizada entre as ruas Santa Adélia e Abolição, em frente ao Shopping Norte Sul.

Para proteger a margem do córrego contra processos erosivos, está sendo utilizado o sistema gabião, que demanda técnica especializada e execução cuidadosa. Inicialmente, é feito o preparo do colchão com pedra britada, seguido da instalação das gaiolas metálicas. As pedras, que devem estar limpas, secas e livres de impurezas, são encaixadas manualmente uma a uma dentro dessas estruturas.

Além da construção do muro de contenção com gabiões, o projeto inclui o recapeamento da Avenida Ernesto Geisel, nova sinalização de trânsito e a instalação de guarda-corpos ao longo do trecho em obras.

