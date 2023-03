Com 3º caso de raiva em morcego este ano, Capital terá ação conta a doença

Com a confirmação do 3º caso de raiva em morcegos na região central de Campo Grande, o CCZ (Centro do Controle de Controle de Zoonoses), realizará uma ação de bloqueio contra a raiva no local, na próxima segunda-feira (20).

O evento terá foco na vacinação de animais ainda não imunizados contra a doença, bem como orientações aos moradores para os devidos cuidados. Agentes da saúde devem percorrer ruas do Centro, São Francisco e Cruzeiro, onde o animal foi encontrado. Ele estava vivo e foi recolhido pelo órgão, após acionamento da moradora.

Casos anteriores- Em fevereiro foi registrado o primeiro caso de morcego positivo para a doença. Ele estava no bairro Jardim Centro-Oeste, enquanto o segundo foi no começo de março no Bairro Tijuca. Ambos receberam ação de bloqueio.

A médica veterinária do CCZ, Maria Aparecida Conche Cunha, reforça a importância de receber os agentes e manter a vacinação dos animais para evitar a doença.

“A vacinação é a única forma de proteção contra a doença. Incurável nos animais e fatal em 100% dos casos, a doença é uma zoonose e, portanto, também pode afetar os seres humanos. A raiva é letal aos humanos e o vírus pode ser transmitido a partir da mordida, lambidas ou machucados causados por mamíferos contaminados, incluindo morcegos, cães e gatos”, disse.

No ano passado, foram registrados dois casos. O último caso de raiva humana no município foi registrado em 1968. Já em cães e gatos, o último surto ocorreu 1988. Após 23 anos, ocorreu um caso isolado em 2011 de raiva canina, cujo cão adquirira a doença por meio do contato com um morcego contaminado com o vírus.

Orientações- Ao encontrar o animal, a recomendação é que o morador o deixe isolado com um pano, balde ou caixa sobre ele e entrar em contato com o CCZ por telefone. É necessário ainda evitar que os animais de estimação tenham contato com o morcego e manter em dia a vacinação antirrábica anual em cães e gatos.

Se uma pessoa entrar em contato direto com morcego ou for mordido por algum animal doméstico, ou silvestre, deve procurar, imediatamente, a unidade de pronto atendimento (UPA/CRS) mais próxima.

Vacinação antirrábica- A vacina antirrábica para cães e gatos está disponível o ano todo no CCZ, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, das 7h às 21.

Serviço- O telefone de atendimento em caso de morcegos encontrados em residência é o 3313-5000 das 7h às 21h. Se o animal for encontrado fora deste horário, deve manter o morcego isolado e liga na manhã seguinte ao CCZ.

