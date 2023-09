Com 7 casos de raiva confirmados, CCZ faz alerta para vacinação de cães e gatos

Há mais de uma década, Campo Grande não registra novos casos positivos de raiva em cães e gatos. No entanto, em 2023, a Capital confirmou 7 casos da doença em morcegos, que são os principais transmissores da doença. Mesmo diante desses casos, a procura pela vacinação antirrábica em cães e gatos em Mato Grosso do Sul permanece baixa, com apenas 10,19% de cobertura vacinal registrada em dois meses.

Mesmo sem novos casos em cães, gatos e humanos, a vacina antirrábica é obrigatória em todo o território nacional. Conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Campo Grande mantém uma cobertura vacinal vigilante para cães e gatos, uma vez que morcegos positivos para a doença têm sido identificados com frequência na área.

Os casos de morcegos com raiva têm aumentado anualmente na Capital. Em 2021, foram registrados 4 casos; em 2022, foram 6; e até setembro deste ano, já foram identificados 7 morcegos com raiva, dos 587 recolhidos até o momento.

Para evitar novos casos, Campo Grande iniciou uma campanha de vacinação no mês de julho com meta de imunizar 80% da população, estimada em 287.768 cães e gatos. No entanto, ainda não há dados disponíveis sobre o percentual de vacinação na Capital.

O alerta para moradores continua: "O vírus da Raiva está circulando em nossa Cidade, pois temos encontrado morcegos contaminados pela doença. Acompanhe algumas dicas de como proceder, caso encontre morcego caído em seu imóvel. Vamos acabar com a raiva juntos!".

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também