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Com 80 vagas por dia, Expogrande oferece emissão da nova identidade

Atendimento segue até 19 de abril, com estrutura na entrada do parque e primeira via gratuita

11 abril 2026 - 15h30Taynara Menezes

Com 80 vagas disponibilizadas diariamente, a Expogrande 2026 passou a oferecer a emissão da Carteira de Identidade Nacional em Campo Grande. O atendimento ocorre até o dia 19 de abril, das 14h às 19h, na entrada principal do parque.

A estrutura conta com duas estações de atendimento e é coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Instituto de Identificação da Polícia Científica.

A ação integra a estratégia de ampliar o acesso ao serviço em locais de grande circulação. Desde a implantação do novo modelo, em 2024, Mato Grosso do Sul já contabiliza mais de 723 mil emissões, o equivalente a cerca de 24,7% da população.

Para solicitar a CIN, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento. A primeira via é gratuita. O documento utiliza o CPF como número único, possui QR Code para validação e padrão internacional (MRZ), usado em passaportes.

A validade varia conforme a idade: cinco anos para crianças até 11 anos, dez anos para pessoas entre 12 e 59 anos, e indeterminada para maiores de 60. O RG antigo segue válido até 2032.

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