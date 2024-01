Com a aproximação das aulas, Procon divulga pesquisa de preços de materiais escolares

Da redação, com Informações do Procon MS

O início do ano é marcado pela movimentação de centenas de pais e mães que vão às compras por material escolar para o início do ano letivo, por isso é importante fazer uma pesquisa de preços, para ajudar o consumidor, o Procon/MS divulgou um levantamento feito em dez papelarias de Campo Grande.

Foram pesquisados 17 itens, no período de 18 a 29 de dezembro. o material com amior variação de preço encontrado foi o apontador de lápis, que na Zornimat está por R$ 0,32 e R$ 1,90 na Papelaria Brasil, uma variação de 415,63%. O segundo item com maior variação foi a borracha branca, com valor máximo encontrado a R$ 1,50 e mínimo de R$ 0,31, uma média de R$ 0,91.

Também um único modelo de lápis de escrever, das nove marcas pesquisadas, teve detectada uma diferença de 244,49%. O item, no geral, é comercializado por R$ 0,31 a R$ 1,59. Já o caderno de 10 matérias apresenta valores entre R$ 10,50 e R$ 56,29. Porém, em um mesmo produto a variação pode chegar a 170,52%.

“Os dados da pesquisa servem de suporte aos consumidores e consumidoras na hora de planejar as compras dos materiais escolares. Recomendamos revisar os itens com os filhos, comparar preços entre as lojas e, quando possível, comprar em quantidades que possam garantir um melhor custo-benefício”, aconselha o secretário-executivo do Procon/MS Antonio José Angelo Motti.

Dos estabelecimentos, a Suprimac foi o que apresentou a maior disponibilidade de itens pesquisados e a que possui a maior quantidade de produtos com menor preço. Já os produtos com maior preço, em sua maioria foram encontrado na Lê livraria e Papelaria na Antônio Maria Coelho.

Vale ressaltar que conforme a Lei Federal 12.866/13, as listas de materiais escolares não podem conter itens de uso coletivo ou para o funcionamento da instituição. Isso inclui equipamentos de escritório, como grampeadores e copos, até produtos de limpeza.

Através do telefone 151 ou via formulário “Fale Conosco” no site do Procon/MS , o consumidor pode denunciar práticas abusivas quando detectadas.

