Com ajuda de 25 internos, revitalização da Unei Dom Bosco é entregue

A Unei Dom Bosco está de cara nova. A Unidade Educacional de Internação foi toda reformada por meio do projeto 'Revitalizando a Educação com Liberdade', que como parte das ações de ressocialização utiliza mão de obras de internos do regime semiaberto da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário). Ao todo, 25 internos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira trabalharam na reforma.

Foram investidos mais de R$ 1 milhão para a realização das pinturas internas e externas, substituição das instalações elétricas e hidráulicas, tanto dos alojamentos como das áreas comuns da Unidade. A reforma é fruto da parceria entre Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), Ministério Público do Trabalho, Senai, Conselho da Comunidade e o Tribunal de Justiça, por meio da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande. A reforma foi inaugurada nessa terça-feira (30).

Os adolescentes em conflitos com as leis que cumprem medidas socioeducativas na unidade participaram ativamente das obras de revitalização da Unei Dom Bosco. Por meio do grafite e do muralismo, eles colocaram em prática o que aprenderam nas oficinas artísticas ministradas pelos artistas Victor Macaulin Pereira Alves e Leonardo Francisco Mareco Ribeiro. “A revitalização conta com a expressão de cada um deles, que pode ser vista nas pinturas aqui na unidade”, explicou a superintendente de Assistência Socioeducativa da Sejusp, Tatiana Rezende Nassar.

Além de um ambiente agradável e aconchegante, a revitalização da Unei Dom Bosco proporciona aos adolescentes oportunidade de reflexão e aprendizagem criativa. “A revitalização foi um momento de lazer em que pudemos expressar nossos sentimentos por meio da arte e, sem dúvida, foi uma das melhores experiências que os professores puderam nos proporcionar”, garantiu um dos internos.

Para o secretário-executivo de Justiça da Sejusp, Rafael Garcia Ribeiro, quando a socioeducação se desenvolve na transversalidade, com a ajuda de importantes parceiros, é possível proporcionar aos socieducandos o contato com a arte, a cultura e o autoconhecimento no processo de aprendizagem e reeducação.

Estiveram presentes na solenidade de inauguração da revitalização da Unei Dom Bosco, o coordenador das Varas de Execução Penal de Mato Grosso do Sul, desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques, o secretário-executivo de Justiça da Sejusp, Rafael Garcia Ribeiro, diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, a responsável pela Coordenadoria das Varas da Execução de Medidas Socioeducativas, desembargadora Elizabete Anache, e o Juiz da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, Albino Coimbra Neto.

Sobre as oficinas

As oficinas artísticas foram realizadas na Unei Dom Bosco, em Campo Grande, durante os meses de março e abril deste ano, oferecendo aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas um espaço de reflexão sobre aspectos individuais e sociais da existência humana através da pintura, do muralismo e do grafite. O objetivo é contribuir pedagogicamente com o progresso da socioeducação dos adolescentes e jovens que estão em cumprimento de medida socioeducativa, fomentando o acesso à arte e livre expressão.

