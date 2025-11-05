Menu
Com atividades interativas, Bioparque leva educação ambiental ao 1º Rodeo Fest Inclusivo

Gratuito e aberto ao público, o evento segue até o dia 6 de novembro

05 novembro 2025 - 14h52Taynara Menezes
Gratuito e aberto ao público, o evento segue até o dia 6 de novembroGratuito e aberto ao público, o evento segue até o dia 6 de novembro   (Foto: Divulgação )

O primeiro dia do 1º Rodeo Fest Inclusivo contou com uma programação diversa que uniu educação ambiental, conservação e inclusão social, o responsável pela ação foi o Bioparque Pantanal que levou experiências interativas que encantaram visitantes de todas as idades, reforçando seu papel como referência em acessibilidade.

Oficinas de brinquedos confeccionados com materiais recicláveis despertaram a criatividade das crianças, enquanto os óculos de realidade virtual proporcionaram uma verdadeira imersão nas belezas do circuito de aquários. A exposição de animais taxidermizados, o projeto Cascudos do Brasil, que destacou a importância da conservação, e as atividades de pintura também chamaram a atenção de quem passou pelo local.

O Rodeo Fest Inclusivo reúne mais de 20 instituições que oferecem serviços gratuitos à população, como mamografia, vacinação, atendimentos odontológicos e oftalmológicos, emissão de documentos, orientação jurídica, intermediação de vagas de emprego e atendimento fonoaudiológico.

Para a mãe atípica Marina Martins Pinto Morelli, o evento representou um marco de inclusão.
“Fazer com que duas meninas com Síndrome de Down entrassem dentro da arena é algo a nível internacional. Elas são as únicas no mundo que já participaram assim. Isso representa pertencer, incluir, ser protagonista e mostrar que eles merecem estar em todos os espaços.”

A diretora-geral do Bioparque Pantanal e idealizadora do programa Bioparque Para Todos, Iguais na Diferença, Maria Fernanda Balestieri, destacou a importância da iniciativa.

“O Bioparque Pantanal tem como um dos principais pilares, a inclusão. Participar do Rodeo Fest Inclusivo reforça esse compromisso, mostrando que a inclusão está presente em todas as nossas ações. Buscamos sensibilizar as pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente, garantindo que todos se sintam parte desse propósito.”

Gratuito e aberto ao público, o evento segue até o dia 6 de novembro, no Parque de Exposições Laucídeo Coelho, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

