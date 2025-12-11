Com atraso salarial, motoristas aderem greve e Capital ficará sem ônibus dia 15

Motoristas do transporte público de Campo Grande decidiram aderir uma greve em razão do atraso salarial que perdura 6 dias. Dessa maneira, a capital sul-mato-grossense não terá ônibus a partir da próxima segunda-feira, dia 15.

A suspensão da greve só acontecerá caso o Consórcio Guaicurus faça o pagamento dos seguintes itens: salário do mês de dezembro, a segunda parcela do 13º e o vale dos motoristas. Caso somente o salário seja pago, a greve não será suspensa.

O JD1 Notícias conversou com Demétrio Freitas, presidente do STTCU-CG (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande), que relatou que a greve foi aderida por 100% dos motoristas presentes nas duas assembleias que aconteceram de maneira simultânea nas garagens da Viação Campo Grande e Cidade Morena.

Ele ressaltou que já foi informado que o Consórcio Guaicurus não tem dinheiro para quitar todos os pedidos, dessa forma, a greve poderá continuar por tempo indeterminado, até que os pedidos da categoria sejam atendidos de maneira correta.

"É uma insatisfação tremenda. Quando começou essa questão do subsídio, teve esses problemas [de atraso]. Infelizmente está um problema muito sério. A categoria está insatisfeita, por causa dessa incerteza".

