Lançamento
Cidade

Com atraso salarial, motoristas aderem greve e Capital ficará sem ônibus dia 15

Assembleias foram realizadas simultaneamente em duas garagens e condição para suspender é pagamento de três benefícios

11 dezembro 2025 - 07h30Luiz Vinicius     atualizado em 11/12/2025 às 07h35
Ônibus não estarão disponíveis na próxima semanaÔnibus não estarão disponíveis na próxima semana   (Victor Costa)

Motoristas do transporte público de Campo Grande decidiram aderir uma greve em razão do atraso salarial que perdura 6 dias. Dessa maneira, a capital sul-mato-grossense não terá ônibus a partir da próxima segunda-feira, dia 15.

A suspensão da greve só acontecerá caso o Consórcio Guaicurus faça o pagamento dos seguintes itens: salário do mês de dezembro, a segunda parcela do 13º e o vale dos motoristas. Caso somente o salário seja pago, a greve não será suspensa.

O JD1 Notícias conversou com Demétrio Freitas, presidente do STTCU-CG (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande), que relatou que a greve foi aderida por 100% dos motoristas presentes nas duas assembleias que aconteceram de maneira simultânea nas garagens da Viação Campo Grande e Cidade Morena.

Ele ressaltou que já foi informado que o Consórcio Guaicurus não tem dinheiro para quitar todos os pedidos, dessa forma, a greve poderá continuar por tempo indeterminado, até que os pedidos da categoria sejam atendidos de maneira correta.

"É uma insatisfação tremenda. Quando começou essa questão do subsídio, teve esses problemas [de atraso]. Infelizmente está um problema muito sério. A categoria está insatisfeita, por causa dessa incerteza".

