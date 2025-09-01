Menu
Com bandeira vermelha, Concen-MS pede cautela no consumo de energia

Rosimeira Costa aponta que pequenas mudanças no dia a dia podem ajudar a conter o aumento na fatura

01 setembro 2025 - 12h28Sarah Chaves, com informações da assessoria
Rosimeire Costa, presidente do Concen-MSRosimeire Costa, presidente do Concen-MS   (Felipe Wilhelm)

Com o anúncio da manutenção da bandeira vermelha patamar 2 na conta de luz, feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na última sexta-feira (29), a presidente do Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa em Mato Grosso do Sul (Concen-MS), Rosimeire Costa, reforçou a importância do uso racional da eletricidade, principalmente durante o período seco.

“O governo sinaliza que é hora de sermos mais racionais no consumo. Estamos no período seco e dependemos das chuvas do final do ano para recuperar os reservatórios. Enquanto isso, ligar aparelhos de alto consumo, como ar-condicionado ou chuveiro elétrico, representa usar a energia mais cara do sistema, gerada principalmente por termelétricas”, explicou Rosimeire.

A bandeira vermelha, válida durante todo o mês de setembro, impõe um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Esse valor é incorporado diretamente na conta de luz e ainda sofre a incidência de tributos como PIS/Cofins e da taxa de iluminação pública, o que amplia o impacto final para o consumidor.

De acordo com a ANEEL, a decisão de manter a bandeira vermelha se deve às condições hidrológicas desfavoráveis nos principais reservatórios do país, que seguem abaixo da média histórica. Esse cenário exige maior acionamento das usinas termelétricas, cujo custo de geração é mais elevado, encarecendo o fornecimento de energia elétrica.

Dicas para reduzir o impacto na fatura

A presidente do Concen-MS lembra que pequenas mudanças no dia a dia podem ajudar a conter o aumento na fatura de energia.

Entre as orientações estão:

Reduzir o tempo de banho com chuveiro elétrico

Juntar roupas antes de usar a máquina de lavar

Evitar o uso simultâneo de aparelhos de alto consumo

Optar por eletrodomésticos mais eficientes, como ar-condicionado com tecnologia inverter

 “Além de aliviar o impacto no bolso, o uso consciente da energia também contribui para o equilíbrio do sistema elétrico nacional”, conclui Rosimeire

