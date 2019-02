Vídeo - Com chuva, rua alaga e quase arrasta carro no Monte Castelo

Saiba Mais Clima Vídeo: Chuva provoca alagamentos em pontos críticos da capital

A chuva rápida que atingiu alguns pontos da capital na tarde deste sábado (9) foi o suficiente para alagar vias do bairro Monte Castelo e quase arrastar um carro. O fato ocorreu na rua Livramento esquina com a rua Pelotas.

A estudante Mariana Ozório, 22 anos, registrou imagens que mostram a força da água momentos após o início da chuva. Segundo ela, a rua é baixa e virou um “rio” em poucos minutos, atingindo o nível das lixeiras, calçadas e até adentrando em algumas casas.

Um veículo de cor prata tentou atravessar a via no momento da chuva, e acabou parando no meio do trajeto devido à entrada de água no motor do carro. É possível ver nas imagens que a altura da água superou a altura das rodas, o que causou o desligamento do veículo.

De acordo com a estudante, vizinhos teriam gritado ao motorista para não atravessar, mas ele continuou seguindo. Após o carro ter parado no “rio” formado pela chuva, um motorista conduzindo uma caminhonete passou pelo local e guinchou o carro. O condutor do veículo de passeio ficou muito nervoso e não quis conversar com moradores, indo embora logo em seguida.

Mariana contou que comprou o imóvel localizado no endereço há uma semana e não sabia sobre alagamentos na região ao chover. “O nosso carro estava na calçada da frente, e quando vimos à água estava subindo muito rápido, colocamos o carro na garagem e logo depois o nível da água chegou a entrada do portão. A vizinha contou que já houve situações em que a água realmente entrou nas casas”, disse.

Mariana explicou também que na quinta-feira (7), visualizou trabalhadores mexendo na rede de esgoto e bueiros da rua, e espera que o problema não se repita.”Eles estavam trabalhando por aqui, acho que era exatamente para resolver esse problema, mas de qualquer forma ficamos impressionados com a rapidez do alagamento”, concluiu.

Veja o vídeo:

Saiba Mais Clima Vídeo: Chuva provoca alagamentos em pontos críticos da capital

Deixe seu Comentário

Leia Também