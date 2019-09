Com cinco dias de promoção, lojas do centro terão até 50% de desconto

Saiba Mais Geral 8ª Black Friday Fronteira acontecerá em setembro

O mês de setembro começa com uma campanha que promete aquecer as vendas no centro de Campo Grande. A partir desta quinta-feira (5), começa o Promocentro, com mais de 300 lojas com promoção de até 50% de desconto em alguns produtos.

Grandes redes como Casas Bahia e Magazine Luiza, lojas de varejos, roupas e calçados estão entre as opções que os campo-grandenses terão para economizar na hora da compra.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Adelaido Vila, ressalta que a campanha promete ser um grande sucesso. "A grande adesão dos lojistas mostra que a Promocentro tem tudo para ser um sucesso, os consumidores vão poder aproveitar excelentes descontos e vantagens", disse.

O prefeito Marquinhos Trad, destaca que tanto os comerciantes quanto os consumidores são a mola propulsora do desenvolvimento e progresso de qualquer cidade, inclusive de Campo Grande. “Essa campanha é sem dúvida uma ótima oportunidade principalmente para o consumidor, que terá por parte dos lojistas condições diferenciadas que ele tanto desejava, com desconto de até 50%, muito bem vindo neste momento econômico e, levando em consideração a expressiva alta do dólar, o consumidor não precisa mais sair da cidade para fazer suas compras e essa campanha é a chance que ninguém pode perder”, afirmou.

O lançamento da campanha aconteceu na terça-feira (3). Além do presidente da CDL, Adelaido Vila e do prefeito Marquinhos Trad, estiveram presente também o chefe do Estado-Maior do CMO, general de brigada Giovani Carrião de Freitas, o superintendente do Procon, Marcelo Salomão, o executivo do Sindivarejo, Sebastião da Conceição, o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad e, representando o governador Reinaldo Azambuja, o secretário da Casa Civil, Carlos Alberto de Assis, além de lojistas campo-grandenses.

A Promocentro acontece de 5 a 10 de setembro, nas lojas sinalizadas na região central. A maioria das lojas abrirão no feriado (7) e no domingo (8).

