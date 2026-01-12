Com desconto de 20% negado, prefeitura dá novo prazo para pagar IPTU 2026; entenda calendário

O novo calendário de pagamento do IPTU 2026 em Campo Grande ganhou novos prazos, mas tem gerado dúvidas entre os contribuintes. Este ano, o desconto à vista caiu de 20% para 10%, medida que provocou críticas e reclamações.

Diante de incertezas e posicionamentos de entidades de Campo Grande, a Prefeitura mudou a forma de parcelamento do imposto, agora, quem optar por pagar em parcelas poderá quitar a primeira cota em qualquer mês, até 10 de dezembro de 2026, sem acréscimos de juros, multa ou atualização monetária. As demais parcelas seguem com datas fixas já definidas.

A decisão de adiar o vencimento da primeira parcela veio após recomendação do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), em meio à polêmica sobre a cobrança do tributo neste ano. A prefeita Adriane Lopes autorizou a medida, que mantém o desconto de 10% para quem optar pelo pagamento à vista até 12 de fevereiro de 2026.

Calendário de pagamento do IPTU 2026

Pagamento à vista:

Vencimento: 12 de fevereiro de 2026

Desconto: 10%

Pagamento parcelado:

1ª parcela: até 10 de dezembro de 2026 (contribuinte escolhe o mês)

2ª parcela: 10 de fevereiro de 2026

3ª parcela: 10 de março de 2026

4ª parcela: 10 de abril de 2026

5ª parcela: 11 de maio de 2026

6ª parcela: 10 de junho de 2026

7ª parcela: 10 de julho de 2026

8ª parcela: 10 de agosto de 2026

9ª parcela: 10 de setembro de 2026

10ª parcela: 13 de outubro de 2026

11ª parcela: 10 de novembro de 2026

12ª parcela: 10 de dezembro de 2026

Como acessar o boleto

Os boletos estão disponíveis no site da Prefeitura de Campo Grande (campogrande.ms.gov.br). Basta clicar no banner do IPTU 2026 e informar o número da inscrição municipal do imóvel.

Dúvidas

Telefone: 156

WhatsApp: 67 4042 1320

Atendimento presencial: Central de Atendimento ao Cidadão – Rua Cândido Mariano, entre as ruas Arthur Jorge e 25 de Dezembro

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também