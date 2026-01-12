Com desconto de 20% negado, prefeitura dá novo prazo para pagar IPTU 2026; entenda calendário

O novo calendário de pagamento do IPTU 2026 em Campo Grande ganhou novos prazos, mas tem gerado dúvidas entre os contribuintes. Este ano, o desconto à vista caiu de 20% para 10%, medida que provocou críticas e reclamações.
Diante de incertezas e posicionamentos de entidades de Campo Grande, a Prefeitura mudou a forma de parcelamento do imposto, agora, quem optar por pagar em parcelas poderá quitar a primeira cota em qualquer mês, até 10 de dezembro de 2026, sem acréscimos de juros, multa ou atualização monetária. As demais parcelas seguem com datas fixas já definidas.
A decisão de adiar o vencimento da primeira parcela veio após recomendação do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), em meio à polêmica sobre a cobrança do tributo neste ano. A prefeita Adriane Lopes autorizou a medida, que mantém o desconto de 10% para quem optar pelo pagamento à vista até 12 de fevereiro de 2026.
Calendário de pagamento do IPTU 2026
Pagamento à vista:
Vencimento: 12 de fevereiro de 2026
Desconto: 10%
Pagamento parcelado:
1ª parcela: até 10 de dezembro de 2026 (contribuinte escolhe o mês)
2ª parcela: 10 de fevereiro de 2026
3ª parcela: 10 de março de 2026
4ª parcela: 10 de abril de 2026
5ª parcela: 11 de maio de 2026
6ª parcela: 10 de junho de 2026
7ª parcela: 10 de julho de 2026
8ª parcela: 10 de agosto de 2026
9ª parcela: 10 de setembro de 2026
10ª parcela: 13 de outubro de 2026
11ª parcela: 10 de novembro de 2026
12ª parcela: 10 de dezembro de 2026
Como acessar o boleto
Os boletos estão disponíveis no site da Prefeitura de Campo Grande (campogrande.ms.gov.br). Basta clicar no banner do IPTU 2026 e informar o número da inscrição municipal do imóvel.
Dúvidas
Telefone: 156
WhatsApp: 67 4042 1320
Atendimento presencial: Central de Atendimento ao Cidadão – Rua Cândido Mariano, entre as ruas Arthur Jorge e 25 de DezembroReportar Erro