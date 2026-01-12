Menu
Menu Busca segunda, 12 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Cidade

Com desconto de 20% negado, prefeitura dá novo prazo para pagar IPTU 2026; entenda calendário

Imposto terá desconto de 10% para pagamento à vista, e quem parcelar poderá escolher a data da primeira parcela até 10 de dezembro, sem juros

12 janeiro 2026 - 15h05Taynara Menezes    atualizado em 12/01/2026 às 15h06

O novo calendário de pagamento do IPTU 2026 em Campo Grande ganhou novos prazos, mas tem gerado dúvidas entre os contribuintes. Este ano, o desconto à vista caiu de 20% para 10%, medida que provocou críticas e reclamações.

Diante de incertezas e posicionamentos de entidades de Campo Grande, a Prefeitura mudou a forma de parcelamento do imposto, agora, quem optar por pagar em parcelas poderá quitar a primeira cota em qualquer mês, até 10 de dezembro de 2026, sem acréscimos de juros, multa ou atualização monetária. As demais parcelas seguem com datas fixas já definidas.

A decisão de adiar o vencimento da primeira parcela veio após recomendação do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), em meio à polêmica sobre a cobrança do tributo neste ano. A prefeita Adriane Lopes autorizou a medida, que mantém o desconto de 10% para quem optar pelo pagamento à vista até 12 de fevereiro de 2026.

Calendário de pagamento do IPTU 2026

Pagamento à vista:

Vencimento: 12 de fevereiro de 2026

Desconto: 10%

Pagamento parcelado:

1ª parcela: até 10 de dezembro de 2026 (contribuinte escolhe o mês)

2ª parcela: 10 de fevereiro de 2026

3ª parcela: 10 de março de 2026

4ª parcela: 10 de abril de 2026

5ª parcela: 11 de maio de 2026

6ª parcela: 10 de junho de 2026

7ª parcela: 10 de julho de 2026

8ª parcela: 10 de agosto de 2026

9ª parcela: 10 de setembro de 2026

10ª parcela: 13 de outubro de 2026

11ª parcela: 10 de novembro de 2026

12ª parcela: 10 de dezembro de 2026

Como acessar o boleto

Os boletos estão disponíveis no site da Prefeitura de Campo Grande (campogrande.ms.gov.br). Basta clicar no banner do IPTU 2026 e informar o número da inscrição municipal do imóvel.

Dúvidas

Telefone: 156

WhatsApp: 67 4042 1320

Atendimento presencial: Central de Atendimento ao Cidadão – Rua Cândido Mariano, entre as ruas Arthur Jorge e 25 de Dezembro

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Material apreendido -
Polícia
PM desmantela 'disk drogas' e prende dois homens em Campo Grande
Foto: Ilustrativa / PMMS
Interior
Adolescente é ameaçado de morte pelo pai ao defender a mãe em Nova Alvorada do Sul
Foto: Divulgação/PMA
Cidade
Homem é preso por pesca ilegal durante a Piracema em Terenos
Conta de luz pode ter valor fixo com adesão de programa
Cidade
Sul-mato-grossenses podem aderir até fim do mês projeto de valor fixo na conta de luz
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Prefeitura diz que fornece comida nas UPAs e promotora pede informações sobre licitação
Divulgação/Guarda Civil Municipal
Cidade
Guarda Municipal socorre bebê após ingestão de produto de limpeza em Corumbá
Hospital Santa Casa - Campo Grande -
Cidade
Vídeo com críticas à Santa Casa vira caso de polícia em Campo Grande
Foto: Navega MS/Flávio Dias
Cidade
Carreta tomba e espalha carga de eucalipto na BR-060
Central de matrículas
Cidade
Matrículas da Reme alcançam 40% das vagas nos dois primeiros dias
Foto: Freepik
Cidade
Casal de idosos chega a UPA em situação de abandono em Campo Grande

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans